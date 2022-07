Météo - Jusqu'à 32 degrés mardi et mercredi

Le mercure montera jusqu'à 32 degrés mardi et mercredi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.Mardi, le temps sera généralement ensoleillé avec toutefois des voiles d'altitude de densité variable et, l'après-midi, parfois aussi des champs de nuages moyens sur le nord-ouest du pays. Le temps restera cependant sec et chaud avec des maxima de 25 à 28 degrés en Ardenne, de 28 à 31 degrés ailleurs, voire localement autour de 32 degrés dans l'ouest. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur sud à sud-est. En cours d'après-midi, une légère brise de mer devrait se lever à la Côte. Mardi soir et durant la nuit, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux mais le temps restera généralement sec. Il fera très doux avec des minima de 14 à 20 degrés sous un vent faible à modéré s'orientant graduellement au secteur sud à sud-ouest. Mercredi, des champs nuageux dériveront souvent sur la moitié nord du pays alors que le soleil sera plus généreux sur le sud. Le temps devrait rester sec partout avec des maxima de l'ordre de 22 degrés à la côte, 28 à 30 degrés dans le centre et jusqu'à 32 degrés en Lorraine belge. Jeudi et vendredi, le temps restera ensoleillé, avec quelques passages nuageux. Il fera par contre moins chaud avec, vendredi, des maxima de l'ordre de 22 ou 23 degrés dans le centre. Durant le week-end, un épisode de forte chaleur débutera, prévient encore l'IRM. (Belga)