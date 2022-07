Axel Witsel présenté officiellement par l'Atletico de Madrid : "Fier d'être ici"

Axel Witsel a été présenté officiellement mercredi au stade Wanda Metropolitano par son nouveau club de l'Atletico de Madrid. Le Diable Rouge portera le numéro 20 chez les Colchoneros.

"Je suis très fier d'être ici et de faire partie de ce groupe", s'est exprimé l'ancien joueur de Dortmund. Interrogé par plusieurs journalistes présents pour l'occasion, Axel Witsel a notamment souligné que l'Atletico est un grand club, et que c'est la raison pour laquelle il a signé chez les Rojiblanco. "Je suis très content de mon choix et d'être ici à l'Atlético, puisque je veux encore jouer au plus haut niveau. Je sais que je n'ai plus 10 ans devant moi, mais je souhaite que mes dernières années soient disputées au plus haut niveau." À la fin de sa présentation officielle, qui a duré un peu plus d'une vingtaine de minutes, le Diable Rouge a dévoilé le numéro qu'il portera pour la prochaine saison, à savoir le 20. (Belga)