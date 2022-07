Crise au Sri Lanka - Le président srilankais Gotabaya Rajapaksa a quitté son pays par avion

Le président srilankais Gotabaya Rajapaksa, conspué par un fort mouvement populaire, a quitté son pays tôt mercredi à bord d'un avion militaire en direction des Maldives.Le dirigeant de 73 ans, qui a promis de démissionner et avait tenté mardi sans succès de quitter le pays, a décollé avec sa femme et un garde du corps à bord d'un Antonov-32, ont indiqué à l'AFP des responsables des services de l'immigration. "Leurs passeports ont été tamponnés et ils sont montés à bord de ce vol spécial assuré par l'armée de l'air", a indiqué à l'AFP un responsable de l'immigration. Selon des sources aéroportuaires, l'appareil a été retenu pendant plus d'une heure sur le tarmac de l'aéroport dans l'attente d'une autorisation d'atterrir aux Maldives. "Il y a eu des moments de tension, mais au bout du compte, tout s'est bien terminé", a indiqué un responsable de l'aéroport sous le couvert de l'anonymat, précisant que l'avion devait atterrir à l'aéroport international de Male. (Belga)