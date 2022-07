Des milliers de manifestants au Panama, malgré le gel des prix

Des milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans la rue mardi au Panama, où la colère et la mobilisation enflent pour exiger du gouvernement des mesures contre l'inflation et la corruption.

Des centaines de personnes avaient déjà manifesté lundi, conduisant le président Laurentino Cortizo, après deux semaines de mobilisation, à annoncer une réduction ou un gel du prix de l'essence et de plusieurs produits essentiels. "La situation au Panama est invivable", témoigne dans la foule mardi l'étudiant Janireth Dominguez, interrogé par l'AFP. Des manifestations ont eu lieu à travers le pays, en plus de celle de la capitale, en dépit de l'annonce la veille de M. Cortizo. Il avait annoncé que le prix d'un gallon (3,78 litres) de carburant coûterait "3,95 (dollars) pour les véhicules privés dans tout le pays à partir du 15 juillet", une mesure qui bénéficiait déjà aux transports publics depuis mai. Le prix du carburant a augmenté de 47% entre janvier et juillet au Panama. (Belga)