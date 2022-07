Euro féminin 2022 - Les Pays-Bas l'emportent face au Portugal et prennent la tête du groupe C

Au terme d'un match riche en buts, les Pays-Bas sont venus à bout du Portugal 3-2 lors du match de la 2e journée du groupe C de l'Euro féminin de football.

Les Néerlandaises ouvraient le score rapidement par l'intermédiaire de Jill Roord (7e) et doublaient la mise quelques minutes par Stephanie van der Gragt (16e). Les Portugaises revenaient au score grâce à Carole Costa avant la mi-temps (38e sur penalty). Au retour des vestiaires, les Portugaises recollaient même au score grâce à Diana Silva (47e), mais Danielle van de Donk remettait les Oranje définitivement aux commandes (62e). Grâce à cette précieuse victoire, les Néerlandaises prennent la tête du groupe C avec 4 points, à égalité les Suédoises qui ont battu la Suisse plus tôt dans la journée (2-1). Le Portugal et la Suisse comptent 1 point mais les Portugaises ont marqué plus de buts et sont troisièmes, les Suissesses, quatrièmes. (Belga)