La Belgique battue de justesse par la Lettonie dans son premier match de classement

La Belgique n'a toujours pas gagné le moindre match au championnat d'Europe de basket féminin chez les moins de 20 ans, mercredi à Sopron en Hongrie. Dans son premier match de classement pour les places de 9 à 16, elle s'est inclinée 68-66 face à la Lettonie.

Après un très bon début de match (2-10, 6-13), les protégées du coach Aurélien Garraux ont cédé et étaient menées après dix minutes (18-15). Les Lettones ont creusé l'écart (28-19) avant que les Belges ne réduisent la marque à la pause (36-33). Avant la dernière période l'écart était réduit au minimum (49-48). Les Belges ont repris l'avance au marquoir 49-53 et 53-57 et même 63-66 avant de concéder les cinq derniers points dont l'ultime panier à une seconde de la conclusion. Les jeunes Cats ont perdu leurs trois matches de poule contre la Finlande (67-60), la Suède (81-61) et l'Italie (67-35) avant de perdre leur huitième de finale 65-42 devant la République tchèque. Dans son prochain match pour les places de 13 à 16, les Belges rencontreront vendredi (13h00) l'équipe battue dans le duel entre la Suède et la Bulgarie. (Belga)