Des milliers de festivaliers s'installent au camping de Tomorrowland

Des milliers de festivaliers du Tomorrowland, dont le premier des trois week-ends débutera vendredi, sont arrivés jeudi au camping Dreamville. Ils y profitent des premiers dj-sets en avant-goût de l'événement à proprement parler.

L'affluence matinale a poussé les organisateurs à ouvrir les portes du camping plus tôt que prévu. D'autres festivaliers se sont d'abord rendus dans le centre de la cité diamantaire pour y faire la fête sur le Grote Markt, où des DJ's accueillaient les visiteurs internationaux. Tomorrowland est exceptionnellement autorisé cette année à proposer trois week-ends de fête, pour compenser autant que possible les recettes perdues en raison des mesures prises pour endiguer la pandémie de coronavirus ces deux dernières années. Comme d'habitude, le festival affiche complet. Les quelque 600.000 visiteurs attendus pourront notamment s'enjailler sur les sons d'Armin Van Buuren, Major Lazer, Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello ou encore Martin Garrix. (Belga)