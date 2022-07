Incendie dans un atelier à Anderlecht : quatre ouvriers intoxiqués ont été hospitalisés

Un incendie s'est déclaré jeudi vers 17h00 dans l'espace bureau d'un atelier du boulevard Industriel à Anderlecht, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Quatre ouvriers intoxiqués par la fumée ont été hospitalisés. L'un d'eux est plus sérieusement affecté que les autres. Aucun pronostic vital n'est cependant engagé.C'est un court-circuit qui est en cause. Les ouvriers présents ont mis un peu de temps à remarquer qu'il y avait le feu. Quand ils s'en sont aperçu, ils ont essayé d'éteindre l'incendie qui était déjà bien développé. Ils se sont intoxiqués en vain durant l'opération. Ce sont les pompiers qui sont parvenus venir à bout de l'incendie. Hormis l'espace bureau, l'atelier reste utilisable. Les pompiers ont déblayé et ont ventilé les locaux pendant une heure avant de quitter les lieux. (Belga)