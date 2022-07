Jeux Mondiaux - Tinne Gilis, tête de série N.1, qualifiée pour les quarts de finale

Tinne Gilis a battu la Canadienne Niki Todd (87e mondiale) dans son match du deuxième tour (huitièmes de finale) des Jeux Mondiaux de Birmingham, jeudi en Alabama.

Treizième mondiale, la Campinoise de 24 ans est tête de série N.1 et à ce titre directement qualifiée pour le deuxième tour. Elle s'est imposée en deux manches 11-7 et 11-4. Vendredi en quarts de finale, la cadette des soeurs Gilis rencontrera l'Américaine Marina Stefanoni (PSA 57) qui a dominé la Japonaise Satomi Watanabe (PSA 58) 2-0 (14-12 et 11-7). (Belga)