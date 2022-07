Mondiaux d'athlétisme - Elise Vanderelst, à Eugene et déjà tournée vers Paris 2024

Elise Vanderelst va disputer les premiers Mondiaux d'athlétisme de sa carrière. Vendredi à Eugene, sur le coup de 18h10 (03h10 samedi en Belgique), la Montoise de 24 ans sera au départ des séries du 1.500 mètres. Pour engranger de l'expérience mais aussi avec l'assurance d'être en très bonne condition dans l'Oregon.

"Je suis présente ici surtout pour prendre de l'expérience en vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Théoriquement, je ne peux pas prétendre à une place en demi-finales", a dit Vanderelst au regard de son chrono, le 31e des 46 athlètes engagées sur la distance alors que seules 26 franchiront le cap des séries. Forte notamment d'un nouveau record personnel sur 800 mètres à Heusden-Zolder le 2 juillet, la pensionnaire du Mons Obourg Hainaut Athlétisme va "tout faire pour accéder aux demi-finales". "Ce serait dommage de venir jusqu'ici et de ne pas passer le premier tour. C'est compliqué de se fixer un objectif car je ne connais pas la forme de tout le monde. Mais la mienne ne fait que monter et mon entraîneur me l'assure aussi. Je vais faire du mieux que je peux, même si je ne peux pas savoir quelle sera ma forme du jour." Le tirage au sort des séries pourrait aussi s'avérer décisif. "Être dans la 3e et dernière est un avantage car nous connaissons les temps des deux premières. Mais c'est un autre facteur incontrôlable", a ajouté Elise Vanderelst, contente de "vivre cette expérience des Mondiaux aux États-Unis" à Eugene, surnommée "TrackTown USA". Repêchée sur base du ranking mondial, Elise Vanderelst possède un record personnel sur la distance en 4:02.63, réalisé en 2021 à Florence. (Belga)