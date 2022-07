Un cycliste frappe une piétonne à Villers-l'Évêque

Un cycliste a frappé une piétonne mercredi à Villers-l"Évêque (Awans, province de Liège), indique le parquet de Liège.Une dame âgée d'une cinquantaine d'années a été frappée par un cycliste mercredi en fin de journée, rue Mahé à Villers-l'Évêque. La dame promenait son chien qui n'était pas tenu en laisse lorsqu'un cycliste est arrivé et a frôlé l'animal. Il a ensuite fait demi-tour et une dispute verbale a éclaté. L'homme a commencé a frappé la dame avant de prendre le bâton de marche qu'elle avait pour lui donner, à nouveau, des coups. La violence des coups est telle que le bâton a été cassé en trois morceaux et la dame a reçu une incapacité de travail de plusieurs jours. C'est lorsque l'auteur s'est présenté à l'hôpital, blessé à la suite de sa chute, que les enquêteurs ont pu l'interpeller. Il se trouvait dans le même hôpital que la dame blessée. Les versions du cycliste et de la dame se contredisent. La dame dit qu'il s'est jeté par terre, tandis que l'homme explique qu'il est tombé. L'homme âgé d'une soixantaine d'années a été déféré jeudi matin au parquet de Liège avec une demande de mandat d'arrêt à son encontre pour des faits de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail. (Belga)