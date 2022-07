British Open - L'Américain Cameron Young en tête après le 1er tour, Thomas Detry 27e, Thomas Pieters 119e

Cameron Young 64 (-8), auteur d'un parcours sans faute agrémenté de huit birdies, occupe la tête jeudi à l'issue du premier tour du 150e British Open de golf disputé à Saint Andrews. L'Américain devance de deux coups le Nord-Irlandais Rory McIlroy qui a rendu une première carte de 66 (-6). L'Australien Cameron Smith complète le podium provisoire à trois coups 67 (-5).

Thomas Detry partage la 27e place avec sa carte de 70 (-2), faite de cinq birdies et trois bogeys. Thomas Pieters a été moins heureux ne rendant qu'une carte de 75 (+3, trois bogeys, aucun birdie) qui le place à la 119e place. Il faut descendre au 146e rang pour trouver trace de Tiger Woods qui sur le mythique parcours écossais du Old Course, berceau du golf. Le champion américain n'a signé que 78 (+6, 5 bogeys, 2 double bogeys, 3 birdies). (Belga)