Premier League - Manchester City prolonge le contrat de Mahrez jusqu'en 2025

Manchester City a prolongé le contrat de son ailier Riyad Mahrez pour deux années supplémentaires. L'Algérien de 31 ans, arrivé en provenance de Leicester City à l'été 2018, avait un contrat le liant à Manchester jusqu'à mi-2023, mais celui-ci a été prolongé jusqu'en 2025.

En 4 saisons, Mahrez a joué 189 matchs pour City, au cours desquels il a marqué 63 fois et distribué 45 passes décisives. Il a participé à remporter 3 titres de Premier League, 3 Coupes de la Ligue et 1 FA Cup. Il a également atteint la finale de la Ligue des champions en 2021. Mahrez s'est dit très heureux de la prolongation de son contrat : "J'ai apprécié chaque minute au club. C'est un honneur de faire partie de cette équipe", a-t-il ainsi déclaré. "Je voudrais également remercier Pep (Guardiola, l'entraîneur, ndlr), Txiki (Begiristain, le directeur du football, ndlr) et le staff pour la façon dont ils m'ont aidé dans mon développement." Par Txiki Begiristain, Mahrez faisait référence au directeur sportif Txiki Begiristain qui, comme l'Algérien, était enthousiaste. "Avec ses compétences, son talent et son dévouement, il a apporté beaucoup à ce club. Je sais que Pep et son équipe aiment travailler avec Riyad." (Belga)