TC Liège - Le jugement d'un homme en récidive pour un braquage violent reporté en décembre

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé vendredi de rendre un jugement avant-dire droit pour déterminer si la victime d'une prise d'otage et du braquage d'un Night & Day, situé à Liège, a gardé des séquelles permanentes de ces faits violents. Le jugement est reporté en décembre prochain.Le 18 janvier 2022, la gérante d'un commerce Night & Day avait été agressée à la fin de son service. Alors qu'elle voulait reprendre son véhicule, elle avait constaté qu'un pneu avait été dégonflé. Il s'agissait d'un stratagème utilisé par deux braqueurs qui l'avaient ensuite obligée à monter dans son véhicule et se rediriger vers le commerce. Sous la menace d'un couteau placé sous la gorge, la victime âgée de 27 ans avait été obligée d'ouvrir les coffres du commerce. Le tribunal a décidé vendredi d'ordonner une expertise de la victime pour déterminer si elle garde des séquelles permanentes à la suite des faits. L'enquête avait permis de confondre deux personnes, dont le prévenu, âgé de 35 ans, qui avait été identifié lorsque la voiture qu'il avait utilisée le soir des faits avait été reconnue sur des images d'enregistrement vidéo. La même voiture avait, par ailleurs, été utilisée deux jours plus tôt lors d'un vol commis chez une personne âgée de 86 ans. A l'époque des faits, le prévenu était porteur d'un bracelet électronique. Il avait commis ce braquage alors qu'il purgeait, dans un régime qui lui permettait d'obtenir de larges plages de liberté, une peine de 6 ans de prison. Il se trouve en état de triple récidive légale pour des faits violents. Le parquet avait requis devant le tribunal correctionnel de Liège six ans de prison. La décision a été remise au 14 décembre prochain. (Belga)