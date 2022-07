Euro féminin 2022 - Féli Delacauw vit un rêve éveillé: "Je n'aurais jamais imaginé participer à l'Euro"

À 20 ans, Féli Delacauw participe déjà à l'Euro de football féminin avec les Red Flames. Lors du deuxième match de groupe contre la France, la milieu de terrain a même disputé ses premières minutes de jeu sur le sol anglais, remplaçant pendant la dernière demi-heure Justine Vanhaevermaet.

Deux jours après ses débuts à l'Euro, la jeune fille est toujours aux anges. "C'est indescriptible, toute l'atmosphère autour de ce tournoi. Et le moment où vous entrez sur le terrain, c'est tout simplement fantastique", a-t-elle déclaré samedi lors d'une conférence de presse. Delacauw a fait ses débuts en février 2021 en match de préparation contre l'Allemagne (2-0). Selon elle, c'est un rêve de faire partie de la sélection pour l'Euro. "Ma première sélection l'année dernière a également été une surprise. Je n'aurais jamais imaginé participer à l'Euro aujourd'hui. Je suis très heureuse de la tournure des événements", souligne Delacauw, qui compte désormais neuf sélections à son actif. En club, Delacauw quitte les dames de La Gantoise pour rejoindre les Pays-Bas la saison prochaine. Au Fortuna Sittard, elle deviendra la coéquipière de Tessa Wullaert et Diede Lemey, toutes les deux présentes à l'Euro, ainsi que de Jarne Teulings et Isabelle Iliano. "C'est un très beau projet, ambitieux, avec un bon staff et une équipe solide. C'est à l'étranger mais je ne suis pas non plus loin de chez moi", a-t-elle expliqué. Delacauw espère devenir une leader aux Pays-Bas. "Je dois me faire entendre davantage sur le terrain, oser me montrer davantage. Je suis un peu introvertie. Et j'espère marquer plus de buts", conclut-elle en riant. (Belga)