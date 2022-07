Jeux Mondiaux - La Belgique en argent en duo mixte en Ju-Jitsu à Birmingham

La Belgique a décroché la médaille d'argent en duo mixte au tournoi de Ju-Jitsu des Jeux Mondiaux à Birmingham, aux Etats-Unis samedi.

Charis Gravensteyn et Ian Lodens ont vu la Thaïlande effectuer une meilleure démonstration en finale (75 - 74,5). Les Belges sont privées de l'or pour un demi point. Charis Gravensteyn, 25 ans, et Ian Lodens, 24 ans, avaient déjà été battus par la Thaïlande (69,5 - 72) pour leur premier match dans la poule B avant de prendre le dessus sur la Roumanie (72-67,5). La Belgique s'est montrée la meilleure ensuite aussi face à la Suisse en demi-finales (71,5 - 69,5). Charis Gravensteyn et Ian Lodens, un duo d'Anversois, avaient pris la médaille d'argent déjà à l'Euro en Israël à la fin du mois de mai. C'est la 14e médaille pour la Belgique dans ces Jeux Mondiaux, la première en argent pour 9 en or et quatre en bronze. C'est la deuxième médaille en Ju-Jitsu après l'or de Licaï Pourtois en -57kg vendredi. (Belga)