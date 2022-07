Jeux Mondiaux - Nicolas Collin enlève la médaille d'or en escalade de bloc

Nicolas Collin est monté sur la plus haute marche du podium dans l'épreuve d'escalade de bloc vendredi aux Jeux Mondiaux de Birmingham aux États-Unis.

Alors qu'il n'avait terminé que 6e des qualifications, obtenant la dernière place en finale, plus tôt dans la journée, le Bruxellois de 24 ans s'est imposé en atteignant 4 tops en 6 tentatives et 4 zones en 4 tentatives. Il a devancé de peu le champion du monde japonais Kokoro Fujii qui a aussi réalisé 4 tops, mais en 8 tentatives, et 4 zones en 5 tentatives. Le bronze est revenu à un autre Japonais Yoshiyuki Ogata auteur de 3 tops et 4 zones en 4 et 5 tentatives. Voilà une 4e médaille d'or pour le Team Belgium en ce 15 juillet et une 8e au total. Quatre médailles de bronze complètent le bilan actuel. Helena Heijens et Bram Röttger en duo mixte de gymnastique acrobatique, Licaï Pourtois en ju-jitsu combat (-57 kg) et de Florian Bayili en ju-jitsu ne-waza (-69 kg) sont les autres vainqueurs belges du jour. Bart Swings a récolté aux débuts de ces Jeux Mondiaux 4 médailles d'or et une médaille de bronze en roller. Le relais 4x25 m féminin avec mannequin en sauvetage (natation), Jérémy Lorsignol en parkour freestyle (gym acrobatique) et l'équipe de tir à la corde ont décroché auparavant le bronze. (Belga)