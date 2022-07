Jeux Mondiaux - Tinne Gilis en finale du tournoi de squash

Tinne Gilis (N.1) s'est qualifiée pour la finale du tournoi de squash des Jeux Mondiaux à Birmingham samedi en Alabama aux Etats-Unis.

La Campinoise, 24 ans, 13e mondiale, a battu en demi-finales la Française Coline Aumard, 38e mondiale, 33 ans, sur le score de 3 sets à 0 (11-7, 11-9, 11-6). Elle est ainsi assurée de décrocher une médaille, qui sera soit en or, soit en argent. En finale, Tinne Gilis affrontera dimanche à 18h30 la Britannique Lucy Lucy Beecroft (PSA 54), 25 ans. Celle-ci a écarté 3-0 (11-8, 11-3, 11-6) en demi-finales l'Américaine Haley Mendez (PSA 56), 28 ans. Exemptée du premier tour, Tinne Gilis s'était débarrassée au deuxième de la Canadienne Niki Todd (PSA 87) 11-7 et 11-4, puis de l'Américaine Marina Stefanoni (PSA 57) en quarts de finale 11-5 et 11-7. (Belga)