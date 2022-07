Ligue 1 - Monaco attire l'attaquant suisse Breel Embolo

Monaco a officialisé l'arrivée de Breel Embolo en provenance du Borussia Mönchengladbach. L'attaquant suisse a signé un contrat jusqu'en 2026 avec le club entraîné par Philippe Clement.

La saison dernière, Embolo, 25 ans, a compilé onze buts et six assists en 31 rencontres avec Mönchengladbach pour sa troisième saison chez les 'Fohlen'. Il a également porté le maillot de Bâle (2014-2016) et Schalke 04 (2016-2019). L'attaquant compte également 56 caps en équipe nationale suisse et a inscrit 9 buts avec la 'Nati'. Il est la deuxième recrue estivale de Monaco après le Japonais Takumi Minamino (Liverpool). (Belga)