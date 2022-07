MLS - Federico Bernardeschi est la troisième recrue italienne de Toronto

Libre après la fin de son contrat avec la Juventus, Federico Bernardeschi s'est engagé avec le Toronto FC, a annoncé vendredi le club canadien de Major League Soccer (MLS), la ligue nord-américaine de football.

Bernardeschi, 28 ans, évoluait à la Juventus depuis 2017. Il a joué 183 rencontres pour le club italien, compilant 12 buts et 24 assists. Il a remporté trois titres de champion d'Italie et deux Coupes d'Italie avec la Vieille Dame. L'international italien (39 caps) est la troisième recrue italienne de Toronto après Lorenzo Insigne et Domenico Criscito. (Belga)