Mondiaux d'athlétisme - Le Polonais Fajdek remporte un 5e titre mondial consécutif au marteau

Le Polonais Pawel Fajdek a remporté un cinquième titre mondial consécutif au lancer du marteau samedi à Eugene (Oregon).

Avec un lancer à 81,98 m, la meilleure performance mondiale de la saison, Fajdek a devancé son compatriote champion olympique Wojciech Nowicki (81,03 m) et le vice-champion olympique norvégien Eivind Henriksen (80,87 m). Les trois lanceurs reproduisent ainsi le podium olympique de Tokyo l'été dernier, dans un ordre différent (Fajdek avait fini 3e). A 33 ans, Pawel Fajdek continue donc son incroyable série avec un 5e titre mondial consécutif (après 2013, 2015, 2017 et 2019), une performance réussie par le seul Sergueï Bubka. Le roi ukrainien du saut à la perche avait même remporté six titres d'affilée entre 1983 et 1997. (Belga)