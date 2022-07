Mondiaux d'athlétisme - Tim Van de Velde dernier de la première série du 3000 m steeple et éliminé

Tim Van de Velde a été éliminé dès les séries du 3.000 mètres steeple vendredi lors de la première journée de la 18e édition des championnats du monde d'athlétisme à Eugene aux États-Unis.

Le champion de Belgique de 22 ans, avec son record personnel de 8:24.56, disposait moins bon chrono dans la première série. Il n'a pas été en mesure de suivre le rythme, étant décroché après deux kilomètres. Il a bouclé sa course en 13e et dernière position en 9:03.11. Le champion olympique le Marocain Soufiane El Bakkali a gagné la course en 8:16.55. Seuls les trois premiers des trois séries et les six autres meilleurs chronos obtenaient leur billet pour la finale le lundi 18 juillet (04:20 mardi en Belgique). (Belga)