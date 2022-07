PGA Tour/ DP World Tour - Chez Reavie prend la tête du Barracuda Championship

L'Américain Chez Reavie a pris la tête du Barracuda Championship de golf (PGA Tour/DP World Tour/3.700.000 dollars) vendredi à Truckee aux États-Unis

Reavie, 40 ans, a rendu une carte de 62 coups avec sept birdies et un eagle. Ce qui lui a rapporté 19 points dans ce tournoi joué avec un système de points Stableford modifié. Un birdie rapporte deux points, un eagle cinq points et un double eagle huit points. En cas de bogey ou double bogey, ce sont respectivement un et deux points qui sont retirés. Un par ne rapporte aucun point. Avec un total de 28 points, l'Américain compte trois points d'avance sur son compatriote Mark Hubbard et le Suédois Henrik Norlander. L'Américain Kevin Tway occupe la 4e place à sept points de Reavie. (Belga)