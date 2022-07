Un homme d'affaires turc accusé de blanchiment d'argent extradé d'Autriche vers les USA

Un homme d'affaires turc accusé de blanchiment d'argent a été extradé vendredi d'Autriche vers les Etats-Unis, a annoncé le ministère américain de la Justice.Sezgin Baran Korkmaz a été escorté par des représentants des forces de l'ordre américaines vers l'Utah, où il a été inculpé pour le blanchiment de plus de 133 millions de dollars via des comptes en Turquie et au Luxembourg. M. Korkmaz avait été arrêté en Autriche en juin 2021 et se battait depuis pour ne pas être extradé vers les Etats-Unis. Il avait dit à un journaliste turc depuis sa prison qu'il préférait être jugé dans son pays, où il est aussi recherché pour blanchiment d'argent et fraude. Selon un acte d'accusation américain, M. Korkmaz et ses complices ont été impliqués dans un stratagème visant à frauder le Trésor américain en déposant de fausses réclamations pour plus d'un milliard de dollars de crédits d'impôt, prétendument pour la production et la vente de biodiesel par leur société, Washakie Renewable Energy LLC. Ils auraient utilisé le produit de la fraude pour acquérir des maisons de luxe, des entreprises comme Biofarma, la compagnie aérienne turque Borajet, un yacht nommé "Queen Anne", un hôtel en Turquie et une villa et un appartement sur le Bosphore à Istanbul, d'après les autorités américaines. Selon le ministère de la Justice, M. Korkmaz encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation d'association de malfaiteurs pour blanchiment d'argent, de fraude électronique et d'obstruction à une procédure officielle. (Belga)