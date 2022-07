Jeux Mondiaux - Kim Bergmans, Lise De Meyst et Bo Hollebosch en or en acrogym

La Belgique a déceoché la médaille d'or de la compétition par équipes (trio) d'acrogym, samedi aux Jeux Mondiaux de Birmingham, en Alabama.Kim Bergmans, Lise De Meyst et Bo Hollebosch ont terminé avec 29.970 points, devant le Portugal (29.150) et l'Ukraine (28.600). C'est la 16e médaille belge dans ces Jeux Mondiaux (10 en or, 1 en argent et 5 en bronze). (Belga)