Jeux Mondiaux - La Belgique, battue par les Pas-Bas en finale, médaille d'argent en korfbal

La Belgique s'est inclinée 23-12 face aux Pays-Bas en finale du tournoi de korfbal des Jeux Mondiaux de Birmingham, dimanche aux Etats-Unis.

Les Belgian Diamonds ont remporté leur trois matches de poule en dominant l'Allemagne (26-9) mercredi, la Chine (27-11) jeudi et le Surinam (29-14) vendredi. La Belgjque avairt ensuite battu Taiwan 19-18 en demi-finale, pour s'offrir une nouvelle finale face au voisin néerlandais. Le korfbal figure depuis 1985 au programme des Jeux Mondiaux, et les Néerlandais ont remporté toutes les éditions. Les Belges ont à chaque fois été battus en finale, sauf en 2017 à Wroclaw, où les Belges ont pris la 3e place. Aux championnats du monde aussi, la Belgique et les Pays-Bas ont l'habitude de se retrouver en finale. Les Pays-Bas ont remporté toutes les éditions des Mondiaux depuis la première en 1978, à l'exception des Mondiaux 1991, les seuls remportés par la Belgique. Les Belgian Diamonds ont aussi été six fois vice-champions d'Europe. Les Pays-Bas sont eux huit fois champions d'Europe. (Belga)