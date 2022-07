Jeux Mondiaux - Les Belges au pied du podium du duathlon

Angelo Vandecasteele a terminé au pied du podium en prenant la 4e place du duathlon des Jeux Mondiaux, samedi à Birmingham, aux Etats-unis. Il a fini en 1h49:04 au terme des 10 km de course à pied, 40 km de vélo et 5 km de course à pied.

Arnaud Dely et Vincent Bierinckx ont pris les 5e et 6e places en 1h49:32 et 1h50:12. La victoire est revenue au Français Maxime Hueber-Moosbrugger. Il s'est imposé en 1h47:57, devançant de 23 secondes son compatriote Benjamin Choquert. Le Mexicain Victor Zambrano a pris le bronze à 1h48:56, privant Vandecasteele d'une médaille pour 8 secondes. (Belga)