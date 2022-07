Jupiler Pro League - Le Club Bruges et l'Union ont un accord de principe pour le transfert de Casper Nielsen

Le Club Bruges et l'Union Saint-Gilloise ont annoncé dimanche avoir trouvé un accord de principe pour le transfert chez les champions de Belgique du médian danois Casper Nielsen.

Nielsen, 28 ans, était arrivé à l'Union en 2019 en provenance d'Odense. Il s'était aussitôt installé dans le onze de base unioniste, marquant 7 buts et délivrant 6 assists dès sa première saison au pied de la Butte. La saison suivante, il n'avait manqué qu'une seule rencontre lors du championnat par le titre en 1B et le retour parmi l'élite des Unionistes après 48 ans. La saison passée, le médian s'est illustré en 1A avec 7 buts et 6 passes décisives, contribuant à l'excellente saison des Jaune et Bleu, vice-champions de Belgique derrière le Club Bruges. Nielsen termine son aventure saint-gilloise avec 99 rencontres et 19 buts. Un contrat de quatre ans l'attend à Bruges, a précisé le Club. (Belga)