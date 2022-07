Les stars Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés samedi dans le Nevada, 18 ans après la fin de leur première relation, extrêmement médiatisée à l'époque, selon des documents judiciaires consultés par l'AFP.

Benjamin Geza Affleck a épousé Jennifer Lopez peut-on lire sur la licence de mariage du comté de Clark, qui inclut la ville de Las Vegas. La chanteuse de 52 ans avait annoncé en avril ses fiançailles avec l'acteur dans une très courte vidéo dans laquelle, visiblement émue, on la voyait admirer une bague sertie d'une pierre verte. Les deux stars avaient enflammé la toile l'an dernier en redonnant une chance à leur couple, surnommé "Bennifer" (la contraction de leurs prénoms) au début des années 2000. Jennifer Lopez et Ben Affleck s'étaient rencontrés en 2002 sur le tournage de "Gigli", largement considéré comme un navet, et la relation entre ces deux grands noms d'Hollywood avait été suivie de très près par les paparazzis. Leur mariage, prévu pour 2003, avait été repoussé, avant qu'ils n'annoncent la fin de leur couple en 2004. Jennifer Lopez a déjà été mariée trois fois, notamment avec le chanteur Marc Anthony avec qui elle a des jumeaux. Ben Affleck a été lui marié à l'actrice Jennifer Garner, avec qui il a trois enfants. (Belga)