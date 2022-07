Mondiaux d'athlétisme - Bashir Abdi remporte une nouvelle médaille de bronze dans le marathon à Eugene

Bashir Abdi a remporté la médaille de bronze dans le marathon des championnats du monde d'athlétisme 2022 dimanche à Eugene, aux Etats-Unis. À l'issue des 42,195 km dont l'arrivée était jugée à l'ombre de l'Autzen Stadium, le médaillé de bronze des JO de Tokyo l'an dernier n'a été devancé que par les Ethiopiens Tamirat Tola, sacré champion du monde en 2h05:37, nouveau record des championnats, et Mosinet Geremew, médaille d'argent en 2h06:44. Abdi a franchi la ligne d'arrivée de son 8e marathon en 2h06:48.

Pour le Gantois d'origine somalienne de 33 ans, il s'agit d'une troisième médaille dans un grand championnat après l'argent à l'Euro de Berlin sur 10.000 m en 2018 et le bronze au marathon des JO de Tokyo l'an dernier. Bashitr Abdi offre à la Belgique sa première médaille dans ces Mondiaux et la 9e de son histoire, la 6e en bronze et la première dans un marathon. (Belga)