Mondiaux d'athlétisme - Camille Laus et Naomi Van Den Broeck s'arrêtent en séries du 400 m

Camille Laus et Naomi Van Den Broeck n'ont pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du 400 m dames des Mondiaux d'athlétisme dimanche matin à Eugene aux États-Unis.

Comme les hommes peu auparavant, les critères de qualification pour les dames étaient de terminer à l'une des trois premières places de sa course (6 séries) ou signer un des autres six meilleurs chronos. Placée dans le 3e couloir de la 3e série, Laus a terminé 7e en 52.56 secondes, soit le 31e chrono des 43 concurrentes, assez loin de son meilleur tour de piste de la saison (51.77). Naomi Van Den Broeck, la championne de Belgique, s'est élancée dans le couloir 2. Elle a fini 8e et dernière de la 5e course en 53.16. Elle est aussi demeurée loin de son record personnel établi le 26 juin aux championnats de Belgique à Gentbrugge.(51.73). Elle s'est classée 40e. La dernière qualifiée au temps l'Autrichienne Susanne Walli a couru en 52.18 Le meilleur temps est revenu à la Jamaïcaine Stephenie Ann McPherson en 50.15 secondes. (Belga)