Mondiaux d'athlétisme - Ealey offre un premier titre aux USA au lancer du poids

L'Américaine Chase Ealey a offert un premier titre au pays hôte des Mondiaux d'athlétisme de Eugene (Oregon) en remportant le lancer du poids samedi.

Avec un jet à 20,49 m, Ealey (27 ans) a devancé la championne olympique chinoise Lijao Gong (20,39 m) et la Néerlandaise Jessica Schilder (19,77 m). Vice-championne du monde en salle en mars à Belgrade, Ealey décroche sa première médaille internationale en plein air. A 33 ans, Lijao Gong continue sa formidable série: elle est montée sur le podium des Mondiaux pour la septième fois consécutive (bronze en 2009, 2011 et 2013, argent en 2015, or en 2017 et 2019). (Belga)