Mondiaux d'athlétisme - Fred Kerley champion du monde du 100 m en 9.86, triplé américain

L'Américain Fred Kerkey a décroché le titre mondial du 100 m samedi aux championnats du monde d'athlétisme à Eugene, aux Etats-Unis, où les Américains ont signé un triplé.

Kerley s'est imposé en 9.86 devant ses compatriotes Marvin Bracy (9.88) et Trayvon Bromell (9.88). C'est le 3e triplé américain après 1983 et 1991. Seul Jamaïcain présent en finale, Oblique Seville, meilleur temps des demi-finales en 9.90, termine 4e en 9.97. Quatrième Américain en finale, Christian Coleman, champion du monde en 2019 à Doha, s'est classé 6e en 10.01. Fred Kerley avait été vice-champion olympique du 100 m l'an dernier à Tokyo, où il avait été battu par Marcell Jacobs. L'Italien a déclaré forfait avant les demi-finales samedi. Il a dû renoncer à cause d'une blessure à la cuisse. (Belga)