Mondiaux d'athlétisme - Ismael Debjani et Ruben Verheyden éliminés en séries du 1500 m

Ismael Debjani et Ruben Verheyden ont été éliminés en séries du 1500 m des championnats du monde d'athlétisme, samedi à Eugene, aux Etats-Unis.

Debjani a pris la 12e et avant-dernière place de la 2e série en 3:39.96. Verheyden s'est quant à lui classé 7e de la 3e série en 3:39.46. Les six premiers de chacune des trois séries sont directement qualifiés pour les demi-finales de dimanche, tout comme les six meilleurs temps repêchés. Ruben Verheyden a signé le 30e temps des séries, Ismael Debjani, qui détient le record de Belgique en 3:33.06 depuis juin 2021, est l'auteur du 34e chrono des séries. C'est l'Australien qui s'est montré le plus rapide des séries en 3:34.91. Ismael Debjani, 31 ans, est présent pour la troisième fois aux Mondiaux. L'athlète du CABW n'a jamais passé le cap des séries, se classant 22e en 2017 à Londres et 18e à Doha en 2019. L'année passée, il avait pris la 22e place aux Jeux Olympiques de Tokyo. A 21 ans, Ruben Verheyden, champion d'Europe espoirs l'année dernière, disputait pour sa part sa première grande compétition chez les seniors. (Belga)