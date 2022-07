Russie: la journaliste ayant critiqué l'offensive en Ukraine à la TV interpellée

La journaliste russe Marina Ovsiannikova, devenue célèbre après son irruption en direct à la télévision avec une pancarte critiquant l'offensive de Moscou en Ukraine, a été interpellée dimanche en Russie, ont indiqué son entourage et son avocat.Aucune déclaration officielle n'a été faite sur les raisons de son interpellation, mais celle-ci intervient quelques jours après que Mme Ovsiannikova a manifesté seule près du Kremlin en brandissant une pancarte critiquant l'intervention militaire en Ukraine et le président Vladimir Poutine. "Marina a été arrêtée. Il n'y a aucune information sur l'endroit où elle se trouve", indique un message publié par son entourage sur le compte Telegram de la journaliste. Ce message est accompagné de trois photos sur lesquelles on voit Mme Ovsiannikova, 44 ans, être emmenée vers un fourgon blanc par deux policiers après avoir visiblement été stoppée alors qu'elle se déplaçait à vélo. Son avocat, Dmitri Zakhvatov, a confirmé l'interpellation à l'agence de presse Ria-Novosti, disant ignorer où sa cliente a été emmenée. "Je présume que cela est lié d'une manière ou d'une autre à son acte de protestation", a-t-il ajouté. Vendredi, Mme Ovsiannikova a en effet publié sur Telegram des images d'elle brandissant près du Kremlin une pancarte évoquant la mort d'enfants ukrainiens et qualifiant M. Poutine de "tueur". De telles déclarations pourraient en théorie l'exposer à des poursuites pénales pour publication de "fausses informations" et "dénigrement" de l'armée, des chefs d'accusation passibles de lourdes peines d'emprisonnement. Mme Ovsiannikova est devenue mondialement célèbre mi-mars après avoir surgi, en plein journal du soir, sur le plateau d'une chaîne de télévision pro-Kremlin pour laquelle elle travaillait alors avec une pancarte critiquant l'offensive en Ukraine et la "propagande" des médias contrôlés par le pouvoir. (Belga)