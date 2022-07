Une famille de 5 personnes décède dans l'incendie d'une maison au Roeulx

Cinq personnes - les grands-parents nonagénaires, les parents et leur fils de 20 ans - ont perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche, peu avant minuit, dans l'incendie de leur maison située à Ville-sur-Haine, dans l'entité du Roeulx.C'est un automobiliste qui passait devant la maison qui a remarqué des flammes, selon Benoît Friart, bourgmestre du Roeulx, qui confirmait ainsi une information de RTL. Des voisins, prévenus, ont tenté d'intervenir sans succès, les volets étant fermés. Les secours, pompiers et services de police, à leur arrivée, n'ont pu que constater le décès des cinq victimes. Le parquet est descendu sur les lieux. Les causes de l'incendie ne sont pas encore précisées. (Belga)