WRC - Rallye d'Estonie - Thierry Neuville revient sur un "week-end difficile et exigeant"

Dimanche après-midi, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20) ont terminé à la 4e place du Rallye d'Estonie, la 7e épreuve du WRC 2022. Alors que la mi-saison a été franchie, les Belges sont toujours deuxièmes au classement WRC, mais l'écart avec le leader Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) se creuse rallye après rallye.

A six courses de la fin de la saison, la différence entre la première et la deuxième place est de 83 points. L'écart entre Rovanperä et Ott Tänak (Hyundai i20), 3e au classement, est même de 98 points. Malgré l'écart quasiment irrattrapable, Thierry Neuville se battra jusqu'au bout comme il l'a fait à chaque rallye cette saison. "Ce fut un week-end difficile et exigeant pour nous", a analysé Neuville. "Je ne me suis jamais senti à l'aise dans la voiture. Ça n'a pas marché. Il y avait constamment beaucoup de choses qui nous tombaient dessus. Même pendant le power stage, ça n'a pas marché. Dès les premiers mètres, je n'ai rien pu voir à cause d'un pare-brise encrassé. Tant bien que mal, nous avons réussi à terminer quatrièmes, ce qui n'est vraiment ce que nous espérions dans cette course." Cependant, pour la première fois cette saison, Neuville a connu un rallye sans problèmes techniques. "Nos concurrents étaient particulièrement forts et Ott a très bien roulé. Terminer derrière notre coéquipier dans ce rallye était le meilleur résultat que nous pouvions atteindre ce week-end. Nous restons positifs. Nous continuons à nous battre et il y a toujours un espoir d'amélioration." (Belga)