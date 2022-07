Coupe du monde dames de hockey - Les Pays-Bas battent l'Argentine et s'offrent un 10e titre mondial

Les Pays-Bas ont décroché leur 3e titre mondial d'affilée en battant l'Argentine 3-1 en finale de la Coupe du monde féminine de hockey dimanche (à Terrassa en Espagne.

Les Néerlandaises, tombeuses des Red Panthers en quarts de finale, ont enlevé dimanche leur 10e titre mondial. Elles détiennent largement le record de victoires, devant l'Argentine, qui a été sacrée championne du monde en 2022 et 2010. C'est la 4e médaille d'argent des Argentines, déjà 2e en 1874, 1976 et 1994. Plus tôt dans la journée, l'Australie s'était emparée de la médaille de bronze en s'imposant 2-1 face à l'Allemagne dans la petite finale. (Belga)