Euro féminin 2022 - Pas de Laura De Neve dans le onze de base des Red Flames pour affronter l'Italie

Les Red Flames vont affronter l'Italie sans Laura De Neve, pour leur dernier match de poule de l'Euro contre l'Italie. Hannah Eurlings fait son entrée dans le 11 de base par rapport au match précédent face à la France.

De Neve était incertaine en raison d'une blessure à la fesse, qui l'a forcée à sortir du terrain après 70 minutes jeudi dernier. Sa place à l'arrière est prise par Julie Biesmans, qui recule d'une ligne dans le jeu. Elle forme la charnière centrale avec Sari Kees, épaulée par Jody Vangheluwe à l'arrière droit et Davina Philtjens côté gauche. Devant la défense, Justine Vanhaevermaet fera office de relais avec Janice Cayman et Tine De Caigny au milieu de terrain. En attaque, la capitaine Tessa Wullaert, Elena Dhont et Hannah Eurlings seront chargées d'amener le danger, comme contre l'Islande et la France. L'Italie devra composer sans sa capitaine, la défenseure centrale Sara Gama, suppléée par Elisa Bartoli. Par rapport au match contre l'Islande (1-1), la milieu de terrain Arianna Caruso et les attaquantes Martina Piemonte et Valentina Giacinti ne font plus partie des titulaires. Elles sont remplacées par Manuela Giugliano, Barbara Bonansea et Cristiana Girelli, qui porte le brassard de capitaine. Le vainqueur de ce match, qui débute à 21 heures au Manchester City Academy Stadium commence à 21 heures, se qualifiera pour les quarts de finale à condition que l'Islande ne gagne pas contre la France, déjà qualifiée et assurée de la 1re place, dans l'autre match de groupe. (Belga)