Météo - Le mercure va déjà atteindre 36 degrés ce lundi sous un franc soleil

Le temps sera ensoleillé et très chaud ce lundi. Quelques nuages d'altitudes viendront par moments voiler le soleil. Les températures atteindront 30 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et en bord de mer, 34 ou 35 degrés dans la plupart des régions et 36 degrés dans les régions proches de la France, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).La nuit prochaine sera calme, étoilée et très douce avec des minima de 16 à 22 degrés. Mardi, il fera particulièrement chaud avec des maxima de 33 ou 34 degrés en Ardenne et de 37 à 39 degrés dans la plupart des autres régions. Des valeurs de 40 degrés ne seront localement pas exclues dans les régions proches de la France. Le ciel sera ensoleillé, puis quelques passages nuageux reviendront la nuit suivante avec un petit risque d'orage en fin de nuit. Mercredi, de l'air moins chaud et plus instable envahira notre pays. Le ciel sera changeant avec un risque de quelques averses éventuellement orageuses. Les maxima se situeront autour de 26 ou 27 degrés sur la plupart des régions. (Belga)