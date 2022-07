Mondiaux d'athlétisme - Heptathlon - Nafi Thiam accuse 19 points de retard sur Vetter leader après le javelot

Nafi Thiam va devoir courir un 800 m exceptionnel lundi soir si elle veut enlever son deuxième titre de championne du monde de l'heptathlon cinq ans après le premier à Londres en 2017.

Lundi matin au Hayward Field d'Eugene aux États-Unis, à l'issue du lancer du javelot, la 6e des sept épreuves, la double championne olympique a perdu la tête du classement qu'elle occupait depuis le deuxième volet, le saut en hauteur. Elle totalise 6.026 points et est devancée par sa dauphine de l'an dernier aux JO de Tokyo Anouk Vetter. La Néerlandaise en totalise 6.045, soit 19 de plus. Thiam devra devancer de près de deux secondes Vetter dans le 800 m pour décrocher le titre mondial. Thiam a réalisé son meilleur lancer à 53m01 à son 3e essai dans le groupe B, 3E performance du jour. De quoi ajouter 919 points à son total. Son premier essai a été mesuré à 51m07 et le deuxième à 50m76. Son record de 59m32 remonte à 2017 avant ses gros soucis au coude. Vetter, dont le record se situe à 59m81, a réalisé 58m29 à son 2e essai, meilleure performance du jour, et ajouté 1.021 points à son total. Elle comptait 83 points de retard sur Thiam après le saut en longueur. (Belga)