Mondiaux d'athlétisme - Noor Vidts, 5e à la bascule, ne "s'attendait pas à aller aussi vite sur 200 mètres"

Championne du monde du pentathlon cet hiver à Belgrade, Noor Vidts occupe le 5e rang de l'heptathlon des Mondiaux d'athlétisme, dimanche soir à l'issue de la première journée de compétition. La Belge affiche 3921 unités, à 150 points de Nafissatou Thiam, en tête.

"Honnêtement je suis vraiment contente. Tout s'est bien déroulé. J'ai commencé en échouant très près de mon record sur le 100 mètres haies", a débuté Vidts, qui a signé le chrono de 13.20, à 3 centièmes de sa marque réalisée aux JO de Tokyo l'été dernier. Elle a une nouvelle fois approché son record personnel à la hauteur (1m83 pour 1m84) avant d'établir un nouveau record personnel au poids. "Je ne m'attendais pas à faire aussi bien sur 200 mètres (23.92, ndlr) car il me manquait un peu d'entraînement. La forme du jour est là, ça me satisfait vraiment", a ponctué Noor Vidts. Vidts affiche un retard de 70 points sur l'Américaine Anna Hall, troisième derrière la Néerlandaise Anouk Vetter (4010) et Thiam (4071). (Belga)