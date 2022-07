Challenger Pro League - Virton se renforce avec Yann Mabella et Hakim Abdallah

Virton a enregistré deux nouvelles arrivées avec les transferts de Yann Mabella et Hakim Abdallah, a communiqué mardi le club gaumais de Challenger Pro League.

Formé à Lyon, Mabella, 26 ans, est passé par Nancy, Châteauroux et Tours avant de poser ses valises au Racing Luxembourg en 2019. L'attaquant a inscrit 22 buts en 34 rencontres la saison dernière pour le club luxembourgeois et délivré 8 assists. Abdallah, 24 ans, est lui passé par les centres de formation de Brest, Stoke ou encore l'équipe B de Nantes. L'attaquant malgache a rejoint Hesperange au Luxembourg en 2020 avant de s'engager avec le Lierse durant l'été 2021. Il a inscrit 7 buts et distillé 2 assists en 28 rencontres avec les Lierrois. (Belga)