Invasion de l'Ukraine - Pour l'Ukraine, il est "important de gagner" la guerre avant l'hiver

Il est important pour l'Ukraine de terminer la guerre avant l'hiver pour ne pas laisser les Russes s'installer durablement, a déclaré le chef du cabinet de la présidence ukrainienne Andriï Iermak dans une interview publiée mardi."Il est très important pour nous de ne pas entrer dans l'hiver. Après l'hiver, quand les Russes auront plus de temps pour prendre pied, ce sera certainement plus difficile. Ils nous y entraînent. Il est très important pour nous de ne pas leur donner cette possibilité", a déclaré M. Iermak au magazine Novoïé Vremia. Tout en réaffirmant que les armes fournies par les alliés occidentaux étaient insuffisantes, il a dit compter sur l'aide militaire américaine facilité par le "land lease", la "loi prêt-bail" de la Seconde guerre mondiale réactivée en mai par Joe Biden pour soutenir l'Ukraine et qui doit entrer en plein régime en août. "Notre objectif, c'est la victoire, nous n'en envisageons pas d'autre", a déclaré M. Iermak. Le responsable a par ailleurs souligné que les négociations en cours avec la Russie ne portaient que sur le déblocage des ports pour exporter les céréales ukrainiennes qui y sont immobilisées par le conflit, et pas sur la manière de mettre fin au conflit par exemple. "Ces négociations se déroulent au niveau des militaires et du ministère des Affaires étrangères et uniquement avec la médiation de l'ONU", a-t-il dit. "Je communique avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, je ne communique pas avec les Russes", a-t-il souligné. (Belga)