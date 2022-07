L'Iran appelle à renforcer "la coopération sur le long terme" avec la Russie

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a appelé à renforcer "la coopération sur le long terme" avec la Russie lors d'une rencontre mardi avec le président russe Vladimir Poutine à Téhéran."La coopération sur le long terme entre l'Iran et la Russie est très profitable pour les deux pays", a-t-il déclaré, selon le communiqué officiel. "Il y a des accords et des contrats entre les deux pays dans les secteurs du pétrole et du gaz qui doivent être poursuivis et mis en oeuvre totalement". (Belga)