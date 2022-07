Mondiaux d'athlétisme - La Kényane Kipyegon décroche un 2e titre mondial sur 1.500 m

La Kényane Faith Kipyegon, double championne olympique, a remporté un deuxième titre mondial sur le 1.500 m à l'issue d'une course disputée sur un rythme endiablé lundi à Eugene (Oregon).

En 3 min 52 sec 96, dixième meilleure performance de tous les temps, Kipyegon (28 ans) a devancé l'Ethiopienne Gudaf Tsegay (3:54.52), qui a fait exploser la course dès le départ, et la Britannique Laura Muir (3:55.28). Les deux championnes avaient offert une course similaire dans la même enceinte du Hayward field fin mai à l'occasion du meeting de la Ligue de diamant: Tsegay avait imprimé un tempo très rapide mais avait été débordée par Kipyegon déjà pour une victoire dans un chrono à peine plus rapide (3:52.59). En plus de son titre de 2017, Kipyegon comptait déjà deux médailles d'argent mondiales décrochées en 2015 et 2017. (Belga)