Mondiaux d'athlétisme - Palmarès des Belges dans l'histoire des championnats du monde

Le bilan de la Belgique en dix-huit éditions des championnats du monde d'athlétisme s'élève à deux médailles d'or, deux d'argent et six de bronze. Il y a aussi eu 18 autres Top 8.* Médaille d'or * 2022 - Eugene - Heptathlon - Nafissatou Thiam (6.947 pts) 2017 - Londres - Heptathlon - Nafissatou Thiam (6.784 pts) * Médaille d'argent * 2019 - Doha - Heptathlon - Nafissatou Thiam (6.677 pts) 2015 - Pékin - Disque - Philip Milanov (66m90) * Médaille de bronze * 2022 - Eugene - Marathon - Bashir Abdi (2h06:48) 2019 - Doha - 4X400m - Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée, Kevin Borlée (2:58.78) 2011 - Daegu - 400m - Kevin Borlée (44.90) 2007 - Osaka - 4X100m - Olivia Borlée, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo, Kim Gevaert (42.75) 1999 - Séville - 5000m - Mohammed Mourhit (12:58.80) 1987 - Rome - 3000m steeple - William Van Dijck (8.12.18) * Top 8 * 4e - 2017 - Londres - 4X400m - Robin Vanderbemden, Jonathan Borlée, Dylan Borlée, Kevin Borlée (3:00.04) 4e - 2013 - Moscou - 400m - Jonathan Borlée (44.54) 4e - 2013 - Moscou - 4X400m - Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Dylan Borlée, Will Oyowé (3:01.02) 4e - 2011 - Daegu - 4X400m - Jonathan Borlée, Antoine Gillet, Nils Duerinck, Kevin Borlée (3:00.40) 4e - 2009 - Berlin - 4X400m - Antoine Gillet, Kevin Borlée, Nils Duerinck, Cedric Van Branteghem (3:01.88) 5e - 2022 - Eugene - Heptathlon - Noor Vidts - (6.559 pts) 5e - 2019 - Doha - 4X400m - Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt, Camille Laus (3:27.15) 5e - 2015 - Pékin - Jonathan Borlée, Robin Vanderbemden, Kevin Borlée, Antoine Gillet (3:00.24) 5e - 2011 - Daegu - 400m - Jonathan Borlée (45.07) 5e - 2007 - Osaka - 100m - Kim Gevaert (11.05) 5e - 1987 - Rome - 5000m - Vincent Rousseau (13:28.56) 6e - 2019 - Doha - 4X400m - Dylan Borlée, Hanne Claes, Camille Laus, Kevin Borlée (3:14.22) 6e - 2005 - Helsinki - Hauteur - Tia Hellebaut (1m93) 6e - 2003 - Paris - 4X100m - Katleen De Caluwé, Audrey Rochtus, Elodie Ouedraogo, Kim Gevaert (43.45) 6e - 1983 - Helsinki - Marathon - Armand Parmentier (2h10.57) 7e - 2005 - Helsinki - 200m - Kim Gevaert (22.86) 8e - 1999 - Séville - 110m haies - Jonathan Nsenga (13.54) 8e - 1997 - Athènes - 200m - Patrick Stevens (20.44)