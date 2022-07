Mondiaux d'athlétisme - Paulien Couckuyt seule Belge en action mardi à Hayward Field

Après des journées de dimanche et lundi hautes en émotions, avec successivement le bronze de Bashir Abdi sur le marathon puis le deuxième sacre mondial de Nafi Thiam à l'heptathlon, la Belgique va vivre une journée beaucoup plus calme mardi aux Mondiaux d'athlétisme. Seule Paulien Couckuyt foulera le tartan du Hayward Field d'Eugene. Placée au couloir N.5, la Belge sera au départ de la 1re série du 400 mètres haies, sur le coup de 17h15 aux États-Unis, soit 2h15 du matin mercredi en Belgique.

Après un début d'année civile perturbée par une blessure à l'ischio et une préparation tronquée par une période d'isolement en raison d'un test positif au Covid-19, la souriante athlète du VAC a avoué qu'elle ne savait pas à quoi s'attendre aux États-Unis. Détentrice du record de Belgique depuis les Jeux Olympiques de Tokyo l'an dernier (54.47), celle qui a surtout fait de l'Euro de Munich (15-21 août) son objectif défiera, entre autres, l'Américaine Sydney McLoughlin, qui n'est autre que la détentrice du record du monde de la distance (51.41). Elle devra figurer parmi les 4 premières, ou posséder l'un des 4 meilleurs temps restants à l'issue des cinq courses pour se hisser demi-finales, prévues mercredi. Mardi, premier jour depuis le début des Mondiaux sans session matinale, quatre finales seront au programme. La longueur dames ouvrira le bal puis viendront trois finales masculines : le disque, le 1.500 mètres et le 400 mètres haies. Cette dernière vaudra assurément le détour avec un duel au sommet entre le Norvégien Karsten Warholm et le Brésilien Alison Dos Santos, impressionnant de facilité depuis les séries. Les États-Unis, avec trois représentants, auront, comme toujours, une carte à jouer. (Belga)