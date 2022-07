Une bagarre entre jeunes nageurs dégénère en coups de couteau à Riemst

Une dispute entre jeunes nageurs dans le canal Albert à Kanne, dans l'entité de Riemst (province du Limbourg), a dégénéré en une agression au couteau lundi soir, a indiqué le bourgmestre local Mark Vos (CD&V).Selon ce dernier, il est interdit de se baigner dans le canal à cet endroit. La victime a reçu cinq coups de couteau mais ses jours n'étaient cependant pas en danger. Toujours d'après le bourgmestre, il s'agissait de jeunes allemands et néerlandais et l'homme qui a porté les coups de couteau est recherché. La personne blessée, un Allemand, a été transportée à l'hôpital. Sur la base de déclarations de témoins et de descriptions physiques, la police du Limbourg néerlandais recherche également, dans la ville voisine de Maastricht, le suspect néerlandais de l'agression au couteau, qui a pris la fuite en voiture. (Belga)