L'Irak rappelle son chargé d'affaires à Ankara pour consultations

L'Irak va rappeler son chargé d'affaires à Ankara pour consultations et convoquer l'ambassadeur turc à Bagdad, après des tirs d'artillerie qui ont tué neuf civils dans la région autonome du Kurdistan, a indiqué mercredi un communiqué du gouvernement.Ces décisions ont été prises lors d'une réunion du Conseil ministériel de sécurité nationale présidé par le Premier ministre Moustafa al-Kazimi. Le ministère des Affaires étrangères a été chargé de "convoquer l'ambassadeur de Turquie en Irak pour lui signifier la condamnation" de Bagdad au sujet des tirs meurtriers. Le Conseil réclame également "le rappel du chargé d'affaires irakien à Ankara pour consultations, et l'arrêt des procédures d'envoi d'un nouvel ambassadeur en Turquie", selon le communiqué. Le Conseil, qui comprend notamment le ministre de l'Intérieur, de la Défense et des Finances, exige également des excuses officielles de la Turquie "et le retrait de ses forces armées de l'ensemble du territoire irakien". (Belga)